23:22 12 января | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Андрей "Ghostik" Кадык: "RAMZES666" – определенно лучший керри в СНГ по итогам 2016 года"

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Оффлейнер российской Team Empire Андрей "Ghostik" Кадык в интервью cybersport.ru назвал лучших по его мнению игроков СНГ-региона в 2016 году. По словам украинского киберспортсмена, лучшим керри однозначно является россиянин Роман "RAMZES666" Кушнарев.

– Назовите лучших игроков в СНГ по итогам 2016 года.

– Керри – определенно RAMZES666. Он обладает лидерскими качествами и при этом сам хорошо играет. Он развит в двух аспектах, что бывает редко у молодых игроков. Мид. Владимир "No[o]ne" Миненко на порядок лучше остальных мидеров СНГ по личному скиллу. Насчет оффлейнера… 9pasha скорее третий саппорт, спейсер, третья же позиция в них в команде – это Илья "Lil" Ильюк, если брать в плане нетворса и игрового стиля. 9pasha молодец, хороший и приятный в общении парень и очень хорошо развивается, но я бы все-таки отдал бы предпочтение GeneRaL. Остальные немного недотягивают до этого уровня. Теперь по саппортам… Скорее всего, Lil и Акбар "SoNNeikO" Бутаев - четвертая и пятая позиция, потому что я не вижу игроков лучше.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/ghostik-v-fn-ya-polnostyu-veryu

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