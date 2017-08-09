Андрей "Ghostik" Кадык о победе над EG: "Это был просто не их день"

Украинский игрок третьей позиции российской Team Empire Андрей "Ghostik" Кадык рассказал в послематчевом интервью о впечатлениях от победы над американской Evil Geniuses в четвертьфинале нижней сетки чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. "Империя" переиграла "Злых гениев" со счетом 2:0 и продолжит свое выступление в плей-офф сегодня в матче против европейской Team Liquid. Напомним, в рамках группового этапа EG победила СНГ-коллектив с аналогичным счетом.

– Не мог представить, что переиграем EG, – отметил Кадык. – Мы пытались найти свою игру с Романом "Resolut1on" Фоминком. Нам было трудно, но сейчас мы в хорошей форме. "Resolut1on" помогает нам во всем. Он получил много опыта на прошлом The International. Очень рад, что смогли победить EG, когда в нас никто не верил. Я думаю, это был просто не их день. Они без шансов переиграли нас на групповом этапе, но мы хорошо подготовились к матчу.