Аналитик студии RuHub сыграет за команду Solo в финале российских отборочных к WESG 2017

Аналитик студии RuHub Сергей "Smile" Ревин заменит Владимира "RodjER" Никогосяна в составе "Антихайп" в финале российских отборочных World Electronic Sports Games 2017. Игрок Na’Vi пропустит матчи из-за участия его команды в LAN-финалах "майнора" PGL Open Bucharest.

Финал российских отборочных на WESG 2017 пройдёт 21 октября в московском торговом центре "Ривьера". Победитель матча между Ultima_Thule и "Антихайп" получит 2 тысячи долларов. Обе команды уже попали в европейский финал в Барселоне, который запланирован на 22-26 ноября. Его участники разыграют 92 тысячи долларов и 12 путёвок на мировой финал в Шанхае.

"Антихайп": Сергей "Smile" Ревин, Алексей "Solo" Березин, Игорь "iLTW" Филатов, Роман "RAMZES666" Кушнарёв, Павел "9pasha" Хвастунов.

Ultima_Thule: Владимир "Chappie" Кузьменко, Иван "VANSKOR" Скороход, Заур "Cooman" Шахмурзаев, Дмитрий "Dale" Руднев, Ярослав "Miposhka" Найденов.