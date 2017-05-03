Американская EG не будет менять состав в текущее трансферное окно

Руководство американской организации Evil Geniuses не будет вносить изменения в состав по Dota 2 в ходе текущего трансферного окна. Об этом сообщил капитан команды датчанин Андреас "Cr1t-" Нильсен во время своей трансляции на платформе Twitch. Разработчик игры – корпорация Valve – открыла весенний трансферный период сегодня ночью. Он продлится до 24 мая. Игроки могут покинуть организацию до 16 мая.

Текущий состав Evil Geniuses был сформирован в сентябре прошлого года после The International 2016. EG вошла в четверку сильнейших на двух последних Major-турнирах в Бостоне и Киеве. В ближайшее время "Злые гении" выступят на московском EPICENTER и манильском Manila Masters.