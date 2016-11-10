21:01 10 ноября | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

ALWAYSWANNAFLY ушел из состава F.R.I.E.N.D.S.

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Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко покинул состав команды F.R.I.E.N.D.S. Об этом киберспортсмен сообщил на своей странице в твиттере. В составе СНГ-стака Бондаренко отыграл четыре месяца. Представители команды пока никак не прокомментировали данное решение игрока. На счету ALWAYSWANNAFLY выступления в таких командах, как Team Empire, Team Spirit и Polarity. В настоящий момент в составе F.R.I.E.N.D.S. значится четыре игрока – Василий "AfterLife" Шишкин, Дмитрий "UnderShock" Большаков, Максим "Yoky" Ким и Александр "NoFear" Чурочкин.

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