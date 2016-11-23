Алексей "Solo" Березин: "Я бы не сказал, что мы главные фавориты "мэйджора"

Игрок Virtus.pro Алексей "Solo" Березин подчеркнул, что они надеялись сыграть в финале The Summit 6 против Evil Geniuses. По мнению Solo, Virtus.pro не является фаворитом предстоящего Major-турнира в Бостоне.

– Мы надеялись сыграть против Evil Geniuses в финале. EG удивили нас на тренировках перед началом The Summit 6, и мы считали их главным соперником. А так, конечно, мы приехали с целью выиграть The Summit. Мне кажется, OG посыпались после первой игры, пытались играть с нами в агрессивную "Доту", начиная с первых минут, но они это делают хуже нас. Как вы заметили, мы не показали ничего нового, чем бы мы ни играли до этого в онлайне. На турнире мы проверили наш стиль игры и убедились, что все в порядке.

Предстоящий "мэйджор"? Я бы не сказал, что мы главные фавориты. Мы лишь показали, что мы крепкая команда – ничего более. У нас отличный пул стратегий и героев, мы прекрасно понимаем друг друга в игре и вне ее. Не вижу причин для переживаний с точки зрения игры. Уровень давления на турнирах от Valve всегда выше любых других. Надеюсь, мы справимся с этим.