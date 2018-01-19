Алексей "Solo" Березин об отпуске: "Был не в силах держать команду и себя в руках"

Капитан состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro Алексей "Solo" Березин рассказал в интервью командному порталу о причинах своего внепланового отпуска перед окончанием прошлого года. Березин сообщил, что не смог выдержать морального давления после поражений от Evil Geniuses и Team Liquid. Напомним, место "Solo" в составе на турниры в Макао и Лос-Анджелесе занял тренер – Иван "ArtStyle" Антонов.

- Было очень сильное эмоциональное давление, очень много турниров, мало отдыха, – отметил Березин. – Последней каплей стало то, что мы безыдейно проиграли Evil Geniuses. Я понял, что мне нужно отдохнуть, потому что я не в силах держать в руках себя и команду. Я не искал в ком-то конкретном проблему, я просто почувствовал, что для меня будет в тягость. Лучше сейчас взять перерыв, со стороны посмотреть на то, что происходит, отдохнуть и вернуться с новыми силами.