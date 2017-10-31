Алексей "Solo" Березин: "Не могу поверить в победу на "мэйджоре"

Капитан состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro Алексей "Solo" Березин на своей странице в Твиттере поделился эмоциями от победы на ESL One Hamburg 2017. По словам Березина, он испытывает гордость за своих товарищей по команде.

Напомним, что "медведи" в финале гамбургского "мэйджора" со счетом 2:0 оделели Team Secret. Кроме титула этот успех принес Virtus.pro 500 тысяч долларов и 750 очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Березин признан лучшим игроком ESL One Hamburg 2017. Титул MVP первого "мэйджора" в сезоне был присужден по итогам голосования зрителей и комментаторов англоязычной версии. В качестве награды киберспортмену достался автомобиль немецкой марки от организации Electronic Sports League. Примерная стоимость авто составляет 50 тысяч долларов.