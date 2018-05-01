Алексей "Solo" Березин: "Мы уступили Na’ Vi не из-за патча"

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей "Solo" Березин выразил сожаление по поводу поражения в матче 3-го тура группового этапа EPICENTER XL с Natus Vincere (1:2). Российский киберспортсмен отдал должное сопернику. Теперь в активе обеих команд по две победы после трех игр. Следующим оппонентом Na’ Vi будет китайская Newbee, а VP встретится с OG.

– Мы проиграли не из-за патча, – отметил Solo в интервью пресс-службе организации. – Мы плохо сыграли, а ребята хорошо сыграли. Они удивили нас, взяли метовых героев, которыми мы еще особо не поиграли. Мы привыкли к тому, что Terrorblade довольно тяжело законтрить на стадии драфта, особенно если у него есть подсейв в виде Oracle, но ребята подстроились, взяли Панду, взяли Zeus. У RAMZES666 реально была тяжелая игра, плюс Slark, как оказалось, тоже неплох. Что сказать. Я видел, что Na’ Vi готовились к этой игре – это чувствовалось. Они молодцы.