Алексей "Lex" Филиппов: "Попал в RuHub, потому что похож на Miracle"

Комментатор студии RuHub Алексей "Lex" Филиппов подчеркнул, что новичкам в журналистской стезе придется очень непросто. Lex написал пост, адресованный молодым талантам, в котором раскрыл некоторые нюансы для начинающих кибеспортивных журналистов.

– Письмо новым "талантам" (комментаторам): 1) Вы никому не нужны, – написал на своей странице "ВКонтакте" Lex. – Точнее, никто не будет вас искать. Если вы считаете себя талантом, то нужно себя уметь показывать и продавать. Сейчас работает только так. 2) Придется работать бесплатно. Может, месяц, может, год. Это не в киберспорте так. Это в творческой сфере так. У меня товарищ год работает бесплатно в большом футбольном издании, чтобы просто там работать. Это прежде всего творчество, а потом деньги. В начале пути уж точно. 3) Шанс пройти в ТОП примерно 1%. Порог входа стал выше.

Раньше такие бездари, как я, могли попасть в киберспорт, сейчас вам нужно быть как минимум не хуже людей, которые есть в этой сфере. 4) Кроме того, даже если вы нереально хороши и комментируете, как Стогниенко+ODPixel, то гарантии в успехе нет. Я бы сказал 70/30 – это удача/работа. Нужно оказаться в нужном месте и в нужное время. 5) Пробился – работать нужно еще больше. Будешь работать плохо – тебя съедят и ты быстро исчезнешь (примеров много). Я ни на что не претендую, вообще плохой комментатор и попал в РУХАБ только потому, что на Миракла похож. Я работаю над собой и даже половины не достиг. Я просто дал информацию, которую почему-то умалчивают, хотя ничего секретного в ней нет.