Александр "XBOCT" Дашкевич: "Сейчас у Na’ Vi проблемы, и я постараюсь их решить"

Тренер Natus Vincere Александр "XBOCT" Дашкевич подчеркнул в интервью Cybersport.com, что очень рад возвращению в состав "Рожденных побеждать" в новом качестве. Он отметил: до приглашения в Na’ Vi ему поступали и другие предложения.

Напомним, последней командой украинского игрока была Cyber Anji. Ранее он уже выступал за "Рожденнных побеждать" на протяжении пяти лет. Вместе с Na’ Vi "ХВОСТ" стал чемпионом самого престижного в мире турнира по Dota 2 – The International.

– Рады ли вы быть в Natus Vincere два года спустя, пускай и тренером, а не игроком?

– Да, конечно. Вся моя карьера связана с Na'Vi, так что вернуться очень здорово. Сейчас у них проблемы, и я попытаюсь их решить.

– Это как вернуться домой, верно? Что-то вроде решения Канишки Сэма "BuLba" Сосэйла вновь прийти в Team Liquid. Верность тегу, прямо как в традиционном спорте.

– Так и есть. На самом деле, до того, как меня пригласили в Na'Vi, я получал предложения от других команд. Всегда отказывался, потому что не хотел работать со случайными людьми. В Na'Vi я знаком со всем персоналом и большинством игроков. Быть здесь очень привычно, и я попробую помочь организации стать лучше.