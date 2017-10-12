Александр "XBOCT" Дашкевич: "Может, полгода потренирую, а потом пойду играть"

Тренер состава Na’Vi по Dota 2 Александр "XBOCT" Дашкевич подчеркнул в интервью cybersport.ru, что он старается быть примером для подопечных. При этом он не исключил, что может возобновить киберспортивную карьеру игрока в будущем.

– Тренеров по "Доте", особенно в СНГ, сейчас мало. Возможно, потому, что многие игроки не хотят никого слушать. Как ты считаешь, каким должен быть тренер, чтобы его приняли?

– Сложно сказать. Тренер должен быть авторитетом не только в игре, но и как личность. Я говорю не о себе, а об идеале. У него должны быть качества, к которым стремятся игроки. Это человек, который способен подать им пример, стать для них кумиром.

Тогда игроки смогут прислушаться к его советам и следовать им. Самая простая ситуация – когда в команде много молодых, поэтому мои старые победы и игры для них что-то значат. В плане игрового процесса ко мне прислушиваются. Когда мы садимся что-то обсуждать, я чувствую, что никто не перебивает, все слушают и пытаются внимать. Если мои слова действия не имеют, я стараюсь их повторить, пока не дойдет. Если уж совсем все плохо – но так всего пару раз было, и то, конкретные случаи я вспомнить не могу – я стараюсь подойти к вопросу более детально. Рано или поздно люди обращают внимание.

– Спустя месяц работы ты можешь сказать, что это твое?

– Не могу. Кто знает, может, я полгода потренирую, а потом пойду играть. Пусть плохо, но тем не менее. Мне все-таки было приятно выиграть The International. Но я не могу сравнить, пока эта команда не выиграла The International. Да, мы отобрались на ланы, выиграли пару турниров. И я радовался не меньше, чем в те времена, когда это все происходило со мной. Я видел, что чувствуют ребята. С ними, как и в старые времена, я чувствую горечь поражения.

Но тут мне над собой не нужно работать. Я понимаю, почему так происходит, я могу сказать, что одному нужно было сделать так, другому эдак, а всей команде в целом надо было действовать так-то. Давайте попробуем прийти к единому мнению. С точки зрения морали, мне легче.

Я могу своими знаниями "дотера" и психолога поделиться с ними. У них молодой организм, они еще не все понимают, как нужно это воспринимать и как нужно себя вести, а я им помогаю. И я тоже не идеален, но мне проще, потому что я не задействован в самой игре. Я очень рад, что помогаю ребятам. Хотя не знаю, я у них никогда не спрашивал. Точнее спрашивал в шутку в интервью: "Каково вам?". И все отвечали: "Да классно, классно". В интервью плохого никто о тебе не скажет, но когда ты лично выяснишь, будет интересно.