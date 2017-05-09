Менеджер Team Empire Дмитрий "korb3n" Белов заявил, что Александр "XBOCT" Дашкевич может покинуть "Анжи". По его словам, в составе киберспортивного отделения махачкалинского клуба последуют изменения. Напомним, известный игрок стал первым членом Cyber Anji, заключив контракт в начале марте этого года. За полтора месяца существования команда заняла 5-6 место на ProDotA Cup Europe #17, дошла до финала Кубка Москвы по киберспорту и не смогла квалифицироваться на StarLadder i-League Invitational #2.

На сегодняшний день состав Cyber Anji выглядит следующим образом: Александр "XBOCT" Дашкевич (Украина), Артём "NT-" Латипов, Евгений "Chuvash" Макаров, Максим "Yoky" Ким, Александр "NoFear" Чурочкин (все – Россия).

"Всех подробностей раскрывать не буду, но вполне вероятно, что Александра Дашкевича, как игрока Анжи, мы больше не увидим. Ну либо произойдут какие-то другие изменения в команде", – написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" Белов.