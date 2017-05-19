Александр "XBOCT" Дашкевич: "Анжи" выполнил все обязательства перед моим уходом"

Экс-игрок Cyber Anji Александр "XBOCT" Дашкевич в интервью порталу CyberSport.ru подчеркнул, что махачкалинцы выполнили все обязательства. Он положительно отозвался о руководстве киберспортивного направления футбольного клуба.

– Что вы можете сказать об "Анжи" как киберспортивной организации?

– О футбольном клубе я мало что могу сказать, потому что мы почти не пересекались. А вот о киберспортивной составляющей могу, ребята большие молодцы. Они стараются, они делают всё для команды. Спасибо Мураду Алиеву. "Анжи" постоянно пытаются найти какие-то альтернативные методы, если что-то не получается. Проводят командные заседания, где пытаются объяснить свои цели. Со стороны "Анжи" всё было классно. Возможно, им стоит подумать над тем, чтобы нанять аналитиков, тренеров, потому что молодым ребятам это нужно. Все работники организации проявляли большой интерес к тому, чем они занимаются, и хотели добиться успеха. Надеюсь, что еще не всё потеряно и у них все получится.

– "Анжи" полностью выполнила обязательства перед вашим уходом?

– Да, все выполнили.

– Вам предлагали остаться в организации в качестве менеджера, тренера?

– У нас был такой разговор, когда я объявил им об уходе. Мы сели, поговорили о том, что я могу им посоветовать. Тренерская работа меня никогда не привлекала, я бы не согласился на это. До этого мне предлагали такие должности и другие команды, но я всем отказывал. Займусь чем-то другим.