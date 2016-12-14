13:41 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Александр Казанников: "Пауза поставилась через 3 секунды после дропа игроков Vega"

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Менеджер команды Vega Squadron Александр Казанников назвал причиной поражения от ProDota Gaming на WCA 2016 неудачный дроп. После трех матчей в активе Vega две победы и поражение. Следующим соперником коллектива будет WGU.

"Была допущена пара ошибок по перемещению на карте, и ключевую роль сыграл дроп игроков. Пауза поставилась через 3 секунды после дропа наших игроков, и по возвращении в игру герои располагались таким образом, что выйти из этой ситуации было невозможно. В итоге, не пошло. Следующая игра с WGU. Готовимся", – написал Казанников на странице Vega Squadron "ВКонтакте".

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