Александр "ХВОСТ" Дашкевич: "Я бы вернулся в Na'Vi"

Бывший игрок Natus Vincere Александр "ХВОСТ" Дашкевич подчеркнул, что ему не нравился прежний состав команды. По словам киберспортсмена, он бы согласился вернуться в ряды украинского коллектива. Напомним, что 7 ноября руководство киберспортивной организации объявило о том, что текущий состав по DotA 2 расформирован, в ростере остались два игрока – Dendi и GeneraL.

– Мне откровенно не нравился состав. Да, где-то получалось, однако часто это происходило из-за ошибок оппонентов, – цитирует Cybersport.ru Дашкевича. – По итогам The International 2016 решили ничего не менять, но уже тогда было понятно, что все это временно. Над Дмитрием "Ditya Ra" Миненковым постоянно висел "купол неуверенности" – он всегда думал, что его сейчас кикнут. Ему было сложно справляться с таким давлением. Акбар "SoNNeikO" Бутаев – сложный человек, не исключено, что были какие-то конфликты и недопонимания. По игре он, наверное, лучший исполнитель своей роли в СНГ, если не лучший игрок вообще. Скорее всего, именно из-за коммуникации от него и избавились, никто не будет кикать игрока, который очень хорошо исполняет, если это не связано с дополнительными проблемами.

Вернусь ли я в Natus Vincere G2A? Завтра и будет понятно. Вообще на возвращение в форму нужно потратить как минимум месяц, и я не уверен, готов ли сейчас пойти на это. Скажем так, если бы меня позвали в Na'Vi, я бы пошел.