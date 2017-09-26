Александр "ХВОСТ" Дашкевич: "Na’Vi – это мой дом родной"

Тренер состава Natus Vincere по Dota 2 Александр "ХВОСТ" Дашкевич подчеркнул в интервью пресс-службе организации, что ему нравится находиться в своей роли. Он назвал команду своим домом, а игрока Данила "Dendi" Ишутина хорошим знакомым.

– Na’Vi – это мой дом родной, где я почти всех знаю, и стафф, и игроков, – отметил Дашкевич. – Помогать "Dendi" как-то улучшаться – очень хорошо, приятное занятие. Во-первых, он будет слушать, а во-вторых, это мой хороший знакомый как минимум, а скорее всего, и друг. Мне понравилась эта идея, я все обдумал и решил, что пора заняться этим – по крайней мере, попробовать. В целом мне нравится.

Состав Na’ Vi: Даниил "Dendi" Ишутин, Виктор "GeneRal" Нигрини, Владислав "Crystallize" Кристанек (все – Украина), Акбар "SoNNeikO" Бутаев, Владимир "RodjER" Никогосян (оба – Россия).