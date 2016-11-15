Akke - в финале Treasure Arena

Команда экс-игрока Alliance Йоакима "Akke" Актерхолла вышла в финал турнира Treasure Arena. В полуфинале шведский коллектив переиграл команду ZERO'ONE – 2:1. В решающей схватке шведам будет противостоять российский коллектив Rebels, победивший в полуфинале ProDota Gaming – 2:1. Призовой фонд турнира составляет 1 тысячу долларов, все деньги достанутся победителю финала. Решающий матч состоится 16 ноября в 2:00 по Москве.

Treasure Arena



Полуфинал



Horde (Швеция) – ZREO'ONE (Казахстан) – 2:0

Rebels (Россия) – ProDota Gaming (Европа) – 2:1