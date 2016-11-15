Akke сыграет с ZERO ONE в полуфинале Treasure Arena

Российская команда Comanche уступила в четвертьфинале Treasure Arena коллективу из Казахстана ZERO ONE. В полуфинале казахи встретятся со шведским коллективом Horde – команда экс-игрока Alliance Akke оставила не у дел российский стак F.R.I.E.N.D.S. В другом полуфинале между собой сойдутся Rebels и Prodota Gaming, переигравшие GUS Gaming и Sweet Boys соотвественно.

Полуфиналы будут сыграны вечером 15 ноября, финал турнира состоится 16 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 1 тысячу долларов, вся сумма достанется победителю чемпионата.