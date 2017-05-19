Акбар "SoNNeikO" Бутаев: "Условия в Natus Vincere – идеальные"

Игрок Natus Vincere Акбар "SoNNeikO" Бутаев подчеркнул, что серьезных проблем с коммуникацией в коллективе у него не возникает. Он отметил отличные условия для тренировок в команде.

– Сколько времени ушло на адаптацию в измененном составе Natus Vincere G2A? Сложно ли играть в коллективе, где приходится общаться на английском?

– Времени заняло не так уж и много – месяц, – приводит Cybersport.ru слова Бутаева. – До вступления в Na'Vi думал, что будет тяжелее, но понемногу начал привыкать. Конечно, у меня не превосходный английский, но пока что этого хватает, чтобы общаться с ребятами.

– Как вам тренировочный дом Na'Vi и условия, в которых теперь проходят регулярные сборы команды?

– Новый геймхаус – просто идеальный. Отличные условия. Для игрока сделано все, чтобы он мог играть в свою силу и чувствовать себя в домашней атмосфере.

– Вы – единственный саппорт региона, который дошел до 9000 MMR. Но в матчмейкинге вы играете не только на этой роли. А реально ли вообще дойти до 9000, играя часть матчей не в миде и не на керри?

– Я играю не на своей роли, так как моя позиция бывает занята, потому что есть более шустрые ребята, чем я, которые успевают поставить иконку раньше! Реально. Я уверен на 100 процентов, что можно дойти до 9000, играя лишь на одной роли. Главное – поставить перед собой задачу и ежедневно выполнять ее.