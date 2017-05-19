Акбар "SoNNeikO" Бутаев: "Сложно сказать, чего не хватило Virtus.pro на The Kiev Major"

Игрок Natus Vincere Акбар "SoNNeikO" Бутаев подчеркнул, что формат турнира для него не имеет значения. Киберспортсмен не смог сказать, чего именно не хватило Virtus.pro для победы на The Kiev Major 2017.

– Что ты можешь сказать о формате The Kiev Major 2017? Тебя как игрока он устроил бы? Или ты поддерживаешь мнение, что матчи группового этапа абсолютно ничего не решают?

– Если вкратце, то мне всё равно, какой формат играется на любом турнире. Если у тебя сильная команда, то тебе не о чем волноваться, и всё, что от тебя нужно – это лишь выиграть все свои игры.

– Как ты считаешь, что не хватило Virtus.pro G2A для победы в финале The Kiev Major 2017?

– Мне сложно сказать. Но все же чего-то не хватило, и OG в тот момент оказались сильнее.