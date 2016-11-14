Afoninje ушел из Power Rangers

Андрей "Afoninje" Афонин покинул состав Power Rangers, о чем сообщил на своей странице "ВКонтакте". Киберспортсмен сейчас находится в поиске нового коллектива. Комментариев со стороны его бывшей команды пока не последовало. Напомним, что Power Rangers не смогла пройти отборы на главный турнир сезона The Boston Major, где СНГ будет представлять только одна команда – Virtus.pro.



В начале ноября состав команды покинул Дулат "goddam" Сейдимомын, так что сейчас в коллективе числятся только три игрока: Алексей "j4" Липай, Евгений "chshrct" Кастрама (оба – Беларусь) и Данил "Bignum" Шеховцов (Украина).



– Всем привет! Хочу донести до вас новость, я снова ищу команду, – написал на своей странице "Вконтакте" Afoninje. – Не особо буду вдаваться в подробности, скажу лишь только, что мы так и не смогли "сыграться" и решили, что лучше нам разойтись по командам. Обид ни на кого не держу и надеюсь, что на меня тоже. Хочу, чтобы вы не переставали в меня верить. У меня полно мотивации побеждать! Следите за новостями!