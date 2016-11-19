19:06 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

AdmiralBulldog стал официальным стримером The Alliance

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Хенрик "AdmiralBulldog" Анберг стал официальным стримером команды The Alliance, сообщается на официальной странице организации в Facebook. В составе команды швед выигрывал чемпионат мира в 2013 году. После The International 6 он решил сделать перерыв в киберспортивной карьере.

– Счастлив быть частью The Alliance, даже когда я сам не выступаю на профессиональной сцене. Мне нравится стримить и работать над моим каналом в Twitch. Рад, что могу сфокусироваться на этом и продолжать сотрудничать с The Alliance", – написал AdmiralBulldog на своей странице в социальной сети.

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