Ad Finem заменит Team Liquid на Northern Arena BEAT Invitational

Греческая команда Ad Finem заменит Team Liquid на турнире Northern Arena BEAT Invitational, сообщает официальный сайт соревнований. Напомним, что ранее Team Liquid снялась с турнира, причиной отказа от участия в соревнованиях стали проблемы с ростером и последующая смена состава. Напомним, что соревнования состоятся в Канаде с 10 по 13 ноября, призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов. По неофициальной информации, причиной отказа "жидких" от участия в чемпионате стал уход из коллектива Сэма "BuLba" Сосэйла.