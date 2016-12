Греческая команда Ad Finem вышла в полуфинал The Boston Major. В матче 1/4 финала греки переиграли китайский коллектив LGD.Forever Young. Для победы Ad Finem потребовалось три карты – 2:1. Их соперником по полуфиналу станет команда Романа Фоминка – Digital Chaos. Напомним, что призовой фонд The Boston Major составляет 3 миллиона долларов, треть из которых заберут победители турнира.



The Boston Major

1/4 финала

Ad Finem (Греция) – LGD.Forever Young (Китай) – 2:1

Ad Finem: SsaSpartan, SkyLark, ThuG, Maybe Next Time, Madara

LGD.Forever Young: Super, Xiao8, Yao, DDC, zyf