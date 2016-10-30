Ad Finem впервые в истории пробилась на Major-турнир

Ad Finem впервые в истории пробилась на LAN-финал Major-турнира. В финале сетки виннеров греческий коллектив за две карты переиграл Team Liquid – 2:0. Таким образом, Ad Finem завоевала первую путевку от Европы на The Boston Major. В финале нижней сетки в битве за второй пропуск в Бостон между собой сойдутся "жидкие" и российская команда Vortus.Pro.

LAN-финал турнира состоится в Бостоне с 3 по 10 декабря, призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов. Ранее были определены два участника соревнований от Юго-Восточной Азии, ими стали Team Faceless и WarriorsGaming.Unity.