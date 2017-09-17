Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски: "Только Virtus.pro знает, как быть чемпионом и абсолютным лузером"

Игрок состава Virtus.pro по CS:GO Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски подчеркнул после неудачного выступления команды на ESL One New York, что коллектив знает, как преодолеть трудности. По словам киберспортсмена, мало кто обладает таким же опытом, как польская пятерка VP. В Нью-Йорке "Медведи" не смогли преодолеть групповой этап, заняв последнее место в группе А.

– Я, TaZ и NEO на профессиональной сцене уже 15-17 лет. – подчеркнул в интервью DBLTAP Яжомбковски. – Snax и byali – несколько лет. У нас есть огромнейший опыт. Мне кажется, немногие имеют такой же опыт в Counter-Strike. Мы знаем, что делать после поражений. Мы можем быть на вершине, или где-то внизу. Но мы знаем, как возвращаться в топ. Никто кроме нас не знает, как быть чемпионом и абсолютным лузером.