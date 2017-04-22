Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски: "На демках из Катовице и Киева кажется, что это не Virtus.pro"

Игрок Virtus.pro Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски подчеркнул в интервью пресс-службе организации, что команда уверена в своих силах и знает, как преодолеть спад. По словам польского киберспортсмена, подобное случалось и ранее.

– Этот год начался для вас успешно: 3 место на WESG World Finals, 2 на ELEAGUE Major 2017, затем победа на DreamHack Masters Las Vegas 2017. Что подтолкнуло вас к данным результатам?

– Честно говоря, в нашей карьере год всегда начинался неудачно. Но в этом году мы решили это изменить. Мы сказали в команде: "Сейчас мы можем играть лучше, но что будет потом?" Мы хорошо начали, а сейчас играем не так стабильно.

После дождя снова будет солнце, и в нашей истории это нормально. Каждый раз мы все еще учимся и тренируемся и всегда стараемся выступать хорошо, побеждать и занимать хорошие места на турнирах.

– После серии побед вновь пришел спад. Турниры в Катовице и Киеве нельзя назвать успешными. Что стало причиной спада, и смогли ли вы исправить ее?

– Когда мы смотрели записи и демки с этих турниров, казалось, что это не мы: не наши прицелы, не наши руки, мы словно смотрели, как эти матчи играет кто-то другой. Плохие выдались дни. Подобные моменты нам известны на примере прошлого, и мы знаем, как это исправить.