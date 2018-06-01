Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски: "Легче уже не будет"

Игрок состава Virtus.pro по CS:GO Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски поблагодарил организаторов StarSeries i-League Season 5. Польский киберспортсмен выразил уверенность: дальше не будет легче. Команда не смогла пробиться в плей-офф турнира в Киеве. StarSeries i-League Season 5 проходит в Киеве с 28 мая по 3 июня. Турнир принимает "Дворец Украина". Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов.

– Легче уже не будет, – написал на своей странице в Твиттее pashabiceps. – Игра доставляет нам много удовольствия. Пусть это продолжается как можно дольше. Спасибо организаторам за все.