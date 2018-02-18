Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски: "Буду плохо играть, покину Virtus.pro"

Игрок состава Virtus.pro по CS:GO Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски подчеркнул, что готов покинуть команду, если будет плохо выступать на ближайших турнирах. "Медведи" потерпели поражение в матче 1-го тура группового этапа StarSeries i-League Season 4 с mousesports (22:18 @ Cobblestone, 7:16 @ Inferno, 9:16 @ Mirage).

При этом pashaBiceps показал наихудшую статистику. В следующем туре VP встретится с корейской MVP PK. Отметим, что это первый турнир для польского состава российской организации с Михалом "MICHU" Мюллером, который заменил Виктора "TaZ" Войтаса.

StarSeries i-League Season 4 проходит с 17 по 26 февраля в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов. На групповом этапе выступают 16 команд, их которых половина выйдет в плей-офф.

"Если буду плохо играть, то покину команду скоро, не волнуйтесь", – написал на своей странице в Твиттере pashaBiceps.