23:36 8 января | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

"Yao" вернулся в основной состав LGD

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Китайский игрок по Dota 2 Яо "Yao" Чжэн вернулся в основной состав по Dota 2 организации LGD, сообщают представители команды на странице в социальной сети. "Yao" выступал за первую пятерку с 2011 по 2016 года, после чего перешел во второй состав по тегом LGD.Forever Young. Киберспортсмен является двукратным бронзовым призером The Internation в 2011 и 2016 годах. Ранее о завершении своей карьеры сообщил капитан второго состава LGD Жан "xiao8" Нин. Зимнее трансферное окно в Dota 2 закрывается 9 января.

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Материалы REN-TV

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