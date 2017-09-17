Януш "Snax" Погожельски: "Virtus.pro потеряла свою игру"

Игрок Virtus.pro Януш "Snax" Погожельски не смог назвать причину неудач команды по CS:GO в последнее время. По словам польского киберспортсмена, коллектив не может найти свою игру. В этом сезоне "медведи" заняли четвертое место на ESG Tour Mykonos, а на DreamHack Masters Malmo и ESL One New York не смогли выйти из группы.

– Думаю, мы в какой-то степени потеряли свою игру, – подчеркнул в интервью HLTV Погожельски. – Мы не можем найти себя. Возможно, это потеря мотивации. Не знаю, над чем нужно работать, чтобы прибавить. Проблема, вероятно, у нас в голове. Трудно что-то сказать.