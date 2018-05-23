Якуб "kuben" Гурчиньский: "LAN-турниры покажут, в каком состоянии Virtus.pro"

Тренер состава Virtus.pro по CS:GO Якуб "kuben" Гурчиньский подчеркнул в интервью пресс-службе организации, что рейтинг HLTV не дает объективное понимание о сегодняшней форме команды. Команда выступит на Adrenaline Cyber League 2018, который пройдет с 23 по 24 мая в Москве. Virtus.pro, SK Gaming, Gambit Esports и AVANGAR разыграют 100 тысяч долларов.

– Из-за невысокой турнирной активности сложно оценить ваш уровень прямо сейчас. В какой вы форме?

– Поскольку теперь мы выступаем на меньшем количестве LAN-турниров, невозможно четко описать нашу текущую форму. Единственный фактор, хоть как-то оценивающий наши позиции на данный момент – HLTV-рейтинг. В нем мы занимаем, пожалуй, самое низкое место за все время. Мне кажется, что только предстоящие LAN-турниры покажут, как у VP обстоят дела на самом деле.

– Как вы использовали эту передышку от соревнований? На чем фокусировали внимание?

– Наша подготовка не сильно отличалась от стандартной. Может быть, мы больше фокусировались на повторении и усвоении тактик, мувов и поведения на карте, а также анализировали ошибки на более глубоком уровне – не только командном, но и личном.