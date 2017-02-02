Все игроки Virtus.pro преодолели отметку 400 тысяч долларов призовых

После второго места на прошедшем ELEAGUE Major польская пятерка по CS:GO российской организации Virtus.pro вышла на первое место по общей сумме заработанных призовых в данной дисциплине, сообщает pvplive.net. Все игроки текущего состава "медведей" преодолели отметку 400 тысяч долларов призовых. В сумме игроки завоевали почти 2,4 миллиона долларов на чемпионатах по Counter-Strike, включая версию 1.6. Лидером среди поляков является Филип "Neo" Кубски с показателем 560 тысяч долларов.

Призовой фонд последнего major-турнира в Атланте составил миллион долларов. Virtus.pro заработала из них 150 тысяч долларов, уступив в финале датской Astralis.