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Все игроки Virtus.pro преодолели отметку 400 тысяч долларов призовых

Филип "Neo" Кубски. Фото HLTV Суммы призовых в CS:GO. Фото pvplive.net.
Филип "Neo" Кубски. Фото HLTV
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После второго места на прошедшем ELEAGUE Major польская пятерка по CS:GO российской организации Virtus.pro вышла на первое место по общей сумме заработанных призовых в данной дисциплине, сообщает pvplive.net. Все игроки текущего состава "медведей" преодолели отметку 400 тысяч долларов призовых. В сумме игроки завоевали почти 2,4 миллиона долларов на чемпионатах по Counter-Strike, включая версию 1.6. Лидером среди поляков является Филип "Neo" Кубски с показателем 560 тысяч долларов.

Призовой фонд последнего major-турнира в Атланте составил миллион долларов. Virtus.pro заработала из них 150 тысяч долларов, уступив в финале датской Astralis.

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