Virtus.pro заняла первое место группы B на ELEAGUE

Польская Virtus.pro заняла первое место группы B на американской лиге по CS:GO ELEAGUE, призовой фонд которой составляет 1.1 миллиона долларов. На своем пути сильнейшая команда мира по версии hltv.org переиграла сначала североамериканскую Echo со счетом 16:1, а затем и шведскую NiP со счетом 16:7. Соревнования проходят по системе double elimination, что дает коллективам второй шанс на выход в следующую стадию. Так за право попасть в плей-офф NiP поборется с победителем пары G2 и Echo Fox. Трансляции матчей ELEAGUE ведутся на кабельном телевидении.