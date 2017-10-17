Virtus.pro заменит Gambit на SL i-League Invitational Shanghai

Польский состав по CS:GO российской организации Virtus.pro заменит Gambit Esports на SL i-League Invitational Shanghai. Об этом сообщил портал HLTV со ссылкой на китайскую стриминговую студию ImbaTV. Такое решение приняли организаторы турнира из-за проблем у игроков Gambit с оформлением виз.

SL i-League Invitational Shanghai пройдет с 2 по 5 ноября. В турнире за 150 тысяч долларов примут участие восемь коллективов. Virtus.pro и TyLoo получили приглашения, а Flash Gaming и Team Spirit стали победителями региональных квалификаций для Китая и СНГ. Организаторы турнира выдадут еще три инвайта.