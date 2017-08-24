Virtus.pro выступит на WESG для национальных команд

Польская пятерка по Counter-Strike российской организации Virtus.pro примет участие в новом сезоне World Electronic Sports Games. Команда поборется за квоту на отборочных соревнованиях в Польше. Две сильнейших сборных этой страны пройдут на европейскую LAN-квалификацию. Участие в турнире могут принять коллективы, состоящие из граждан одной страны.

На прошлогоднем турнире "Медведи" завоевали бронзу и 200 тысяч долларов призовых.

По итогам региональных отборов определятся 32 участника заключительного этапа первенства, который пройдет в Китае в начале весны. В дисциплине Counter-Strike будет разыграно 1,5 миллиона долларов. На WESG также пройдут соревнования по Dota 2, Hearthstone и StarCraft. Общий призовой фонд WESG 2017 составит около четырех миллионов долларов.