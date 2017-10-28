Virtus.pro вышла в финал EPICENTER в Санкт-Петербурге

Польская пятерка по CS:GO российской организации Virtus.pro взяла верх над французской G2 в полуфинале EPICENTER 2017, который проходит на этой неделе в Санкт-Петербурге. Счет встречи - 2:1. В решающем матче VP поборется с бразильской SK Gaming, переигравшей датскую Astralis в первом полуфинале. Последняя встретится с G2 в матче за третье место.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Плей-офф

Полуфинал

Virtus.pro (Польша/Россия) - G2 (Франция) - 2:1 (@Cache 16:9, @Nuke 14:16, @Inferno 16:10)