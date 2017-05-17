Virtus.pro вылетела из ESL Pro League, уступив PENTA Sports

Состав по Counter-Strike российской организации Virtus.pro уступил PENTA Sports в стыковом матче за квоту в европейском дивизионе ESL Pro League. Счет встречи – 0:2. По итогам регулярного чемпионата "Медведи" заняли 13-ю строчку таблицы группового этапа и были вынуждены играть стыковые матчи за прописку в следующем сезоне.

Уступив PENTA, VP покидает online-турнир с призовым фондом 125 тысяч долларов.

ESL Pro League Season 5

Стыковые матчи

Нижняя сетка

Полуфинал

PENTA Sports (Европа) – Virtus.pro (Россия) – 2:0 (16:7 @ Inferno, 16:7 @ Train)