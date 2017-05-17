Virtus.pro вылетела из ESL Pro League, уступив PENTA Sports

Состав по Counter-Strike российской организации Virtus.pro уступил PENTA Sports в стыковом матче за квоту в европейском дивизионе ESL Pro League. Счет встречи – 0:2. По итогам регулярного чемпионата "Медведи" заняли 13-ю строчку таблицы группового этапа и были вынуждены играть стыковые матчи за прописку в следующем сезоне.
Уступив PENTA, VP покидает online-турнир с призовым фондом 125 тысяч долларов.
ESL Pro League Season 5
Стыковые матчи
Нижняя сетка
Полуфинал
PENTA Sports (Европа) – Virtus.pro (Россия) – 2:0 (16:7 @ Inferno, 16:7 @ Train)
#ESLProLeague #CSGO #RuHub– CS:GORuHub (@csruhub) 17 мая 2017 г.
PENTA Sports с легкостью побеждают в серии против https://t.co/XelN8E2CHR со счетом 2-0. pic.twitter.com/YYg52q3mHA