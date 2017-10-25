Virtus.pro выбила Gambit из EPICENTER 2017

Польская пятерка по CS:GO российской организации Virtus.pro переиграла СНГ-коллектив Gambit во втором туре группового этапа EPICENTER 2017, который пройдет на этой неделе в Санкт-Петербурге. Обе команды проиграли свои стартовые встречи. В матче за выход в плей-офф "Медведи" поборются с проигравшим в паре европейской FaZe Clan и бразильской SK Gaming.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Групповой турнир

Группа A

Второй тур

Virtus.pro (Польша/Россия) – Gambit (СНГ) – 2:1 (@Inferno 16:6, @Train 13:16, @Cache 16:13)