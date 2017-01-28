Virtus.pro встретится с действующим чемпионом в полуфинале ELEAGUE Major

Действующий чемпион двух последних major-турниров в Кельне и Коламбусе – бразильская SK – переиграла со счетом 2:1 европейскую FaZe Clan в последнем четвертьфинале турнира ELEAGUE Major, призовой фонд которого составляет миллион долларов. В следующем раунде плей-офф SK встретится с польской пятеркой по CS:GO российской киберспортивной организации Virtus.pro, ранее победившей с аналогичным счетом команду футбольного клуба "Копенгаген" - датскую North.

Во втором полуфинале сойдутся шведская Fnatic и еще один коллектив из Дании - Astralis. Триумфатор первенства определится 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major

Плей-офф

Четвертьфинал

SK (Бразилия) – FaZe Clan (Европа) – 2:1 (7:16 @Mirage, 16:3 @Train, 16:5 @Overpass)