Virtus.pro возглавляет турнирную таблицу Esports Championship Series Season 2

Virtus.pro в рамках Esports Championship Series Season 2 в европейском регионе провела два матча со шведским коллективом GODSENT. В первой встрече, проходившей на карте Overpass сильнее оказались шведы - 5:16, но во втором матче полякам удалось взять реванш - 16:11.
После 12 матчей Virtus.pro возглавляет турнирную таблицу. Напомним, что в рамках турнира будут разыграны четыре путевки на LAN-финалы второго сезона Esports Championship Series.
Esports Championship Series Season 2
11-й тур
GODSENT (Швеция) - Virtus.pro (Польша) - 16:5 (@ de_overpass)
12-й тур
Virtus.pro (Польша) - GODSENT (Швеция) - 16:11 (@ de_mirage)