Virtus.pro возглавляет турнирную таблицу Esports Championship Series Season 2

Virtus.pro в рамках Esports Championship Series Season 2 в европейском регионе провела два матча со шведским коллективом GODSENT. В первой встрече, проходившей на карте Overpass сильнее оказались шведы - 5:16, но во втором матче полякам удалось взять реванш - 16:11.

После 12 матчей Virtus.pro возглавляет турнирную таблицу. Напомним, что в рамках турнира будут разыграны четыре путевки на LAN-финалы второго сезона Esports Championship Series.

Esports Championship Series Season 2

11-й тур

GODSENT (Швеция) - Virtus.pro (Польша) - 16:5 (@ de_overpass)

12-й тур

Virtus.pro (Польша) - GODSENT (Швеция) - 16:11 (@ de_mirage)