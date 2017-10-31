Virtus.pro вернулась в топ-10 рейтинга HLTV

Авторитетный киберспортивный портал HLTV обновил рейтинг лучших команд по CS:GO. Бразильцы из SK Gaming, победившие на EPICENTER 2017, вернули себе первое место. Финалист питерского турнира – польский состав российской организации Virtus.pro – совершил значительный скачок, поднявшись сразу на семь строчек. Gambit Esports потеряла три позиции и теперь замыкает первую десятку. Украинская Natus Vincere – 15-я.

Рейтинг HLTV:

1 (3*). SK Gaming (Бразилия) – 881 очков

2 (1). Faze Clan (Европа) – 873

3 (5). G2 Esports (Франция) – 761

4 (2). Astralis (Дания) – 734

5 (4). North (Дания) – 588

6 (13). Virtus.pro (Польша) – 476

7 (6). Cloud9 (США) – 472

8 (8). Team Liquid (США) – 420

9 (9). Ninjas in Pyjamas – 302

10 (7). Gambit Esports (СНГ) – 298…

15 (15). Natus Vincere (Украина) – 201

* – положение в предыдущем рейтинге.