Virtus.pro в шаге от вылета с ESL Pro League

Состав по Counter-Strike российской организации Virtus.pro уступил немецкой BIG в стыковом матче за квоту в европейском дивизионе ESL Pro League. Счет встречи – 2:0. По итогам регулярного чемпионата "Медведи" заняли 13-ю строчку таблицы группового этапа и были вынуждены играть стыковые матчи за прописку в следующем сезоне.

VP предстоит встреча с европейской PENTA в матче нижней сетки. Проигравшая команды покинет Online-турнир с призовым фондом 125 тысяч долларов.

Online

ESL Pro League Season 5

Стыковые матчи

Полуфинал

Virtus.pro (Россия) – BIG (Германия) – 0:2 (12:16 @Inferno, 14:16 @Cobblestone)