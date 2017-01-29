Virtus.pro – в финале ELEAGUE Major с призовым фондом миллион долларов

Польская пятерка Virtus.pro взяла верх над бразильский SK Gaming в полуфинальном матче плей-офф ELEAGUE Major 2017 со счетом 2:0. В финале коллектив из Польши встретится с датской Astralis.

Триумфатор ELEAGUE Major с призовым фондом в размере миллиона долларов определится 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major 2017

Плей-офф

Полуфинал

Virtus.pro (Польша) – SK Gaming (Бразилия) – 2:0 (19:16 @ Cache, 16:3 @ Nuke)

Virtus.pro: Януш "Snax" Погоржельски, Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковски, Филип "NEO" Кубски, Павел "byali" Белински, Виктор "TaZ" Войтас (все – Польша).

SK Gaming: Эпитасиу "TACO" де Мелу, Габриэль "FalleN" Толеду, Марселу "coldzera" Давид, Фернандо "fer" Альваренга (все – Бразилия), Рикарду "foxj" Пачеку (Португалия).