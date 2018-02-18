Virtus.pro уступила mousesports на старте турнира в Киеве

Состав Virtus.pro по CS:GO потерпел поражение в матче 1-го тура группового этапа StarSeries i-League Season 4 с mousesports. "Медведи" взяли верх над оппонентом на карте Cobblestone со счетом 22:18, однако потом уступили на Inferno (6:17) и Mirage (9:16).
В следующем туре VP встретится с корейской MVP PK. Отметим, что это первый турнир для польского состава российской организации с Михалом "MICHU" Мюллером, который заменил Виктора "TaZ" Войтаса.
StarSeries i-League Season 4 проходит с 17 по 26 февраля в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов. На групповом этапе выступают 16 команд, из которых половина выйдет в плей-офф.
Киев (Украина)
StarSeries i-League Season 4
Групповой этап
1-й тур
mousesports – Virtus.pro – 2:1 (18:22 @ Cobblestone, 16:7 @ Inferno, 16:9 @ Mirage)
That was a good battle anyway. GG @mousesports Tomorrow we will back stronger 💪🏻#StarSeriesS4 pic.twitter.com/VAS8yngpEF– Virtus.pro (@virtuspro) 17 февраля 2018 г.