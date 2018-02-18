Virtus.pro уступила mousesports на старте турнира в Киеве

Состав Virtus.pro по CS:GO потерпел поражение в матче 1-го тура группового этапа StarSeries i-League Season 4 с mousesports. "Медведи" взяли верх над оппонентом на карте Cobblestone со счетом 22:18, однако потом уступили на Inferno (6:17) и Mirage (9:16).

В следующем туре VP встретится с корейской MVP PK. Отметим, что это первый турнир для польского состава российской организации с Михалом "MICHU" Мюллером, который заменил Виктора "TaZ" Войтаса.

StarSeries i-League Season 4 проходит с 17 по 26 февраля в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов. На групповом этапе выступают 16 команд, из которых половина выйдет в плей-офф.

Киев (Украина)

StarSeries i-League Season 4

Групповой этап

1-й тур

mousesports – Virtus.pro – 2:1 (18:22 @ Cobblestone, 16:7 @ Inferno, 16:9 @ Mirage)