Virtus.pro стартовала с поражения на EPICENTER в Санкт-Петербурге

Польская пятерка по Counter-Strike российской организации Virtus.pro уступила бразильской SK Gaming в первом туре группового этапа EPICENTER 2017, который стартовал вчера в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:0. Победитель поспорит за первое место группы А с сильнейшим в матче датской Astralis и французской G2. VP встретится с проигравшим в матче на вылет.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив вчера американской Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Групповой турнир

Первый тур

Virtus.pro (Польша/Россия) – SK Gaming (Бразилия) – 0:2 (@Train 5:16, @Mirage 7:16)