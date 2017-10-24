Virtus.pro стартовала с поражения на EPICENTER в Санкт-Петербурге

Польская пятерка по Counter-Strike российской организации Virtus.pro уступила бразильской SK Gaming в первом туре группового этапа EPICENTER 2017, который стартовал вчера в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:0. Победитель поспорит за первое место группы А с сильнейшим в матче датской Astralis и французской G2. VP встретится с проигравшим в матче на вылет.
Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив вчера американской Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".
Санкт-Петербург
EPICENTER 2017
Групповой турнир
Первый тур
Virtus.pro (Польша/Россия) – SK Gaming (Бразилия) – 0:2 (@Train 5:16, @Mirage 7:16)
MVP of the first #EPICENTER: Saint-Petersurg match 😎– EPICENTER (@epicentergg) 24 октября 2017 г.
More cool photos from SK vs. VP games here: https://t.co/EAo5F2CMey#ecpigg pic.twitter.com/EkKI4uRosf