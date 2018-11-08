Virtus.pro расторгла контракт с "byali"

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин сообщил в твиттере, что с 1 ноября Павел "byali" Белиньски (CS:GO) свободен от контрактных обязательств перед командой. По словам Дворянкина, расторжение накладывает на игрока некие ограничения, но он все равно сможет продолжить профессиональную карьеру.

- Подтверждаю, что с 1 ноября "byali" свободен от любых контрактных обязательств перед VP, - написал Дворянкин. - Расторжение контракта предусматривает некоторые ограничения [для игрока], но мне было важно убедиться, что он сможет продолжить играть в CS:GO. Еще раз спасибо тебе за сотрудничество, Павел. Это было хорошее время!

"Byali" выступал за Virtus.pro с января 2014 года. С ним команда стала чемпионом ESL Major Series One Katowice 2014, а также шесть раз добиралась до полуфиналов других мейджоров. 25 августа стало известно, что он решил покинуть VP после FACEIT Major – London 2018. 13 сентября его заменил Петр "morelz" Татерка.