Virtus.pro прошла на европейский финал WESG 2017

Cостав по CS:GO российской организации Virtus.pro стал победителем польской квалификации на европейский финал World Electronic Sports Games 2017. В решающем матче "медведи" одолели PRIDE со счётом 2:1. Вторую путевку в Барселону завоевала AGO Gaming.

Турнир пройдет с 22 по 26 ноября. В нем примут участие 20 пятерок. Призовой фонд составит 92,5 тысячи долларов. Кроме того, на чемпионате также будут разыграны 12 мест на мировом LAN-финале с призовым фондом 1,5 миллиона долларов. Он пройдет в марте 2018 года в Китае.

Россию на WESG 2017 European Finals представят .Russia и Quantum Bellator Fire. На WESG могут выступить только национальные команды.

World Electronic Sports Games 2017

Польская квалификация

Virtus.pro – PRIDE – 2:1 (14:16 @ Cache; 16:4 @ Nuke; 16:12 @ Train;)

Virtus.pro: Филип "NEO" Кубски, Януш "Snax" Погожельски, Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски, Павел "byali" Белиньски, Виктор "TaZ" Войтас (все – Польша).