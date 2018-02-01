Virtus.pro пригласили на турнир в Будапеште с призовым фондом 500 тысяч евро

Польская пятерка по CS:GO российской организации Virtus.pro получила приглашение на турнир V4 Future Sport Festival. Прямых инвайтов также удостоились FaZe Clan, mousesports и HellRaisers. Еще четыре участника определятся в ходе квалификации для граждан Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

LAN-финал первенства пройдет с 23 по 25 марта в Будапеште. Призовой фонд в дисциплине CS:GO составит 500 тысяч евро. Рамках киберспортивного фестиваля также пройдут соревнования по League of Legends и FIFA .